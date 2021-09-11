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"AVM'ler ortak giderleri tüm şeffaflığıyla açıklamalı" - Son Dakika

"AVM'ler ortak giderleri tüm şeffaflığıyla açıklamalı"

11.09.2021 14:41

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM'lerdeki ortak giderlerin tüm şeffaflığıyla açıklanması gerektiğine dikkat çekerek, "Ortak giderlerle ilgili açıklama yapmayan AVM'ler ile ilgili konunun Ticaret Bakanlığımızın gündeminde olduğunu biliyor ve takip ediyoruz,...

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM'lerdeki ortak giderlerin tüm şeffaflığıyla açıklanması gerektiğine dikkat çekerek, "Ortak giderlerle ilgili açıklama yapmayan AVM'ler ile ilgili konunun Ticaret Bakanlığımızın gündeminde olduğunu biliyor ve takip ediyoruz, hukuki yaptırımların da bir an önce gerçekleştirilmesini diliyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs salgınının pandemi ilan edilmesinden bu yana Türkiye ekonomisinin ve Türk markalarının süreci en az hasarla atlatabilmesi için yoğun bir çalışma programı başlattıklarını söyleyen UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, açıklamalarda bulundu. Aydın, "Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler devam ettikçe, tüketiciler harcamalarını çevrim içi platformlara kaydırmak zorunda kaldılar. Kısıtlamalar, alışveriş merkezi işletmelerini önemli ölçüde etkiledi. Bu durum perakende segmentinde büyük bir hasara yol açtı. Ayrıca, önceden de bir sorun olan alışveriş merkezleri ve markalar arasındaki ortak giderlerin şeffaf bir şekilde açıklanmaması, pandemi dönemi ile birlikte tekrar büyük bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu konuyla ilgili olarak Alışveriş Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin birinci bölümündeki 11'inci maddeye dikkat çekmek isterim. Madde şöyle 'Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılır. Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygulanır" diye konuştu.

BASKI ALTINA ALICI YÜKSEK FİYATLARIN SON BULMASINI İSTİYORUZ

Markaları ve AVM'leri karşı karşıya getiren bu durum karşısında bir an önce şeffaf davranılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bu konuda şeffaf bir şekilde giderlerini açıklayan AVM yönetimlerini tenzih etmek gerekir. Ortak giderlerle ilgili açıklama yapmayan AVM'ler ile ilgili konunun Ticaret Bakanlığımızın gündeminde olduğunu biliyor ve takip ediyoruz, hukuki yaptırımların da bir an önce gerçekleştirilmesini diliyoruz. Özellikle haksız rekabete yol açan, yabancı yatırımcıların işletmesinde olan AVM'lerdeki, baskı altına alıcı aşırı yüksek fiyatların bir an önce son bulmasını istiyoruz, 2016'dan bu yana bu durum hala devam ediyor fakat artık yasaları mutlaka uygulamalıyız" diye konuştu.

TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNE GÖRE YENİ SİSTEMLERE HAZIRLIKLI OLUNMALI

Açıklamasında pandemiyle birlikte gelişen dijitalleşme sürecine, alışveriş merkezlerinin ve markaların da hızla uyum sağlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın "Salgının ardından koronavirüsün hayatımızın her alanını etkilediğini kabul etmek gerekir. Bu noktada dijital dönüşümleri tercihten çok artık zorunluluk olarak yeni iş modelleriyle düşünmeliyiz. Perakendenin yeni normali, tüketicilerin tercihlerine yönelik yeni sistemlere hazırlıklı olmalı. Dijital teknolojilerle birlikte alışveriş merkezleri, tüketiciler ve markalar arasında temel hizmet anlayışında hızlı, kaliteli ve etkin bir iletişimin geleceği öngörülüyor. AVM'lerin ve markaların yeni dijital çözümlere adapte olmaları önem arz ediyor. Değişime adapte olamayan markalar ve AVM'ler işlevini kaybederek sektördeki yerini koruyamayacak" ifadelerini kullandı.


AVM'ler ortak giderleri tüm şeffaflığıyla açıklamalı

Mustafa Aydın, Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'AVM'ler ortak giderleri tüm şeffaflığıyla açıklamalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "AVM'ler ortak giderleri tüm şeffaflığıyla açıklamalı" - Son Dakika
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