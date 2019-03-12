Son Dakika Haberleri: Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (9) (Drone)

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (9) (Drone)

7 dakika önce

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi, Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde çıktığını, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hızlıca tahliye edildiğini belirterek, "Yangında herhangi...

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (9) (Drone), System.String[]
VALİ USTAOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi, Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde çıktığını, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hızlıca tahliye edildiğini belirterek, "Yangında herhangi bir yaralanma ve bir dumandan etkilenen olmadı. Öğrenciler, akademisyenler hızlıca tahliye dildi. Ekiplerimiz müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, AFAD ve Kızılay ekipleri ise, tedbir amaçlı yerleşke bölgesinde  bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

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