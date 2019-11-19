Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 kazançla 406,84 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 13.234,78 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 7.329,99 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 primle 9.288 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 5.935,72 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 artışla 23.546,46 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1072 ve sterlin/dolar paritesi 1,2956 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, İngiltere'de 12 Aralık'ta gerçekleşecek erken seçim öncesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin açıklamalarının da yakından takip edildiğini ifade etti.

Johnson, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan kurumlar vergisi indiriminin rafa kaldırılacağını, bu yolla elde edilecek 6 milyar sterlinin ülkenin sağlık sisteminin finansmanında kullanılacağına işaret ederken, Corbyn ise iş dünyasına karşı olmadığını, seçimi İşçi Partisi'nin kazanması durumunda tahmin edilenin üzerinde yatırım yapılacağını açıklamıştı.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi John Williams'ın konuşmasının izleneceğini kaydeden analistler, Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.