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Avrupa'da Hallen Cup'ın kralı Altınordulu Muhammed

7 saat önce

Altınordu U15 Takımı oyuncusu Muhammed Zişan Turan, Avrupa'nın en büyük 15 yaş altı futbol turnuvası olan MTU Hallen Cup'ta 15 golle krallık tacını taktı.

Avrupa'da Hallen Cup'ın kralı Altınordulu Muhammed, System.String[]

Altınordu U15 Takımı oyuncusu Muhammed Zişan Turan, Avrupa'nın en büyük 15 yaş altı futbol turnuvası olan MTU Hallen Cup'ta 15 golle krallık tacını taktı. Oynadığı 8 maçta 15 kez fileleri sarsan genç oyuncu, 17'nci kez düzenlenen dev turnuvada bu unvanı alan ikinci Türk oyuncu oldu. Geçen yıl da yine Altınordu'dan Burak İnce, "gol kralı" ve "en değerli oyuncu" seçilmiş, sezon sonunda da Altınordu A Takımı'na alınmıştı.

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde düzenlenen turnuva, her yıl Avrupa'nın en iyi 15 yaş altı futbol takımlarını ZF Arena'da buluşturuyor. Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Valencia ve Ajax gibi devlerin mücadelesine sahne olan MTU Hallen Cup'ta Altınordu ilk gün Valencia'yı 2-1, Kressbronn'u 5-0, SV Kehlen'i 9-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler Schalke 04 ile golsüz berabere kalırken, Chelsea'ye 3-2 kaybedip 10 puanla gruptan çıktı.

Altınordu, final serisinde ise İngiliz Arsenal'i 3-2 ile geçerken, Alman ekipleri Bayern Münih'e 3-0, Fortuna Düsseldorf'a ise 5-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Turnuvanın şampiyonu geçen yılki gibi Barcelona olurken, Katalan ekibi finalde Borussia Dortmund'u 5-1 ile geçmeyi başardı. Muhammed Zişan Turan, ilk sekize giren rakiplerinden çok daha az sayıda maç oynamasına rağmen 8 karşılaşmada attığı 15 golle turnuvanın gol kralı unvanını elde etmeyi başardı.


Altınordu, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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