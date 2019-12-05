Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, çatışmaların çözümünde çok taraflılığın önemine dikkati çekerek, "İş birliği ve diyalog, çatışmaları önlediği gibi yeni olasılıklar ortaya çıkartır. AGİT çok taraflılığın eyleme dönüştüğü yerdir." dedi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra 57 üye ülkeden üst düzey temsilcilerin katılımıyla başladı.

Lajcak, açılış konuşmasında, uluslararası toplumun çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğunu, bununla birlikte yeni tehditlerle de yüzleşmek durumunda kalınacağını kaydederek, halkların çatışma ve krizlerden ciddi anlamda zarar gördüğünü söyledi.

AGİT'in güvenlik alanında önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Lajcak, üye ülkelerin ortak anlayış çerçevesinde sorun ve çatışmalara çözümler bulabildiğine dikkati çekti.

Slovakya'nın Dönem Başkanlığında, Ukrayna içinde ve çevresindeki krize ilişkin yürüttükleri çalışmaların öncelikli bir konumda olduğunu vurgulayan Lajcak, bu bağlamda insani yardımlar, mahkumların değişimi gibi birçok alanda bölgede yaşayan insanların sorunlarının çözülmesi için çalıştıklarını aktardı.

Lajcak, AGİT bölgesinde çeşitli alanlarda diyaloğun sürdüğünü, ancak Dağlık Karabağ gibi donmuş problemlerin çözülmesine ilişkin bir ilerleme kaydedilemediğini, söz konusu alanlarda yeni bir diyalog girişiminin önem arz edeceğini söyledi.

Çok taraflılığın önemine işaret eden Lajcak, "Çok taraflılık bugünün kilit kelimelerinden bir tanesi. İş birliği ve diyalog, çatışmaları önlediği gibi yeni olasılıklar ortaya çıkartır. AGİT çok taraflılığın eyleme dönüştüğü yerdir." görüşünü paylaştı.

Slovakya için önemli bir toplantı

Slovakya Başbakanı Pellegrini de AGİT toplantısının ülkesi açısından çok önemli olduğunu anlattı. Helsinki Nihai Senedinin dünyada bir çok şeyi olumlu yönde değiştirdiğini dile getiren Pellegrini, Helsinki ruhunun öneminin altını çizdi.

Pellegrini, AGİT'in güvenlik ve istikrar için önemli bir organizasyon olduğunu, taraflara diyalog imkanı sunduğunu ifade etti.

Slovakya'nın dönem başkanlığında insanların sorunlarına yoğunlaştıklarını, sesleri duyulmayan insanların duyulması ve çekilen acıların azaltılması için çalıştıklarını kaydeden Pellegrini, ülke olarak çok taraflılığa verdikleri öneme işaret etti.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ise dünyanın güvenlik ve istikrarını tehdit eden çeşitli unsurlar karşısında birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Greminger, daha fazla diyalog ve iş birliğinin karşılıklı güvenliğin yeniden inşa edilmesinde belirleyici rol oynadığını vurgulayarak AGİT'in 2019 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.