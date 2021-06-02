Avrupa'nın balık ihtiyacı, Batı Afrika'da 33 milyon kişinin gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Avrupa'nın balık ihtiyacı, Batı Afrika'da 33 milyon kişinin gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor

Avrupa ülkelerinin kozmetik, evcil hayvan gıdaları, diyet malzemesi ve gıda gibi sektörlerde balık ve balık ürünlerine artan ihtiyacının Batı Afrika'da 33 milyon kişinin gıda güvenliğini olumsuz etkilediği bildirildi.

Avrupa ülkelerinin kozmetik, evcil hayvan gıdaları, diyet malzemesi ve gıda gibi sektörlerde balık ve balık ürünlerine artan ihtiyacının Batı Afrika'da 33 milyon kişinin gıda güvenliğini olumsuz etkilediği bildirildi.

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Greenpeace Afrika temsilcilerinden Dr. İbrahim Cisse, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl yarım milyon tondan fazla küçük balığın Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.

Cisse, konuyla ilgili "Değişen Pazarlar, Bir Canavarı Beslemek" başlıklı rapor hazırladıklarını aktardı.

Avrupa'nın balık ihtiyacının Batı Afrika'da yaşayan 33 milyon kişinin gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini kaydeden Cisse, "Balık unu ve balık yağı endüstrisini destekleyen şirket ve devletler, yerel halkın geçim kaynağını ve yiyeceğini çalıyor." ifadesini kullandı.

Cisse, Batı Afrika ülkelerinden Moritanya'daki balık yağının yüzde 70'inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirterek Batı Afrika'dan balık talebi en fazla olan ülkeler arasında Fransa, Norveç, Almanya, İspanya ve Yunanistan'ı sıraladı.

Greenpeace, Afrika, Diyet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:43 Kaynak: AA

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