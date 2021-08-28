SPOR Avrupa Şampiyonu milli sporcular yurda döndü - Son Dakika

Avrupa Şampiyonu milli sporcular yurda döndü

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,(DHA)- Estonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Tekvando Milli Takımı, yurda döndü.

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi.

TEKVANDO MİLLİ TAKIMLAR TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞAHİN: GELECEĞİN ÜMİT ÇOCUKLARI

Şampiyona dönüşü havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada önemli başarı başarı elde ederek yurda döndüklerini belirten Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Uzun zamandır ekibimiz bu şampiyona için önemli bir şekilde hazırlanıyordu. Önemli rakiplerimiz vardı, yaklaşık 56 ülke katıldı. Çok önemli rakiplerimizi geride bıraktık. Takım halinde şampiyon olduk. Adı üstünde ümitler şampiyonası olduğu için geleceğin ümit çocukları bunlar. Hepsi gelecekte bizi Avrupa, Dünya Şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda temsil edecekler. Bu şampiyonadaki başarımız geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İnşallah bundan sonra bu ekibi olarak daha güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.

ALTIN MADALYALI SPORCU DEMİRCİOĞLU: ÜLKEMİ BÖYLE BİR MECRADA TEMSİL ETMEK GERÇEKTEN ONUR VERİCİ

Ümitler ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanan milli tekvandocu Hüseyin Berat Demircioğlu ise, "Bulunduğum sıklette 16 kişi vardı. Ümitler ağır sıklette şampiyon oldum. Güzel maçlar yaptım. Ülkemi böyle bir mecrada temsil etmek gerçekten onur verici. Madalyayla taçlandırmak da beni çok gururlandırdı. Şimdiki hedefim de inşallah dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.

"HEDEF 2024 OLİMPİYATLARI"

47 kiloda altın madalya kazanan Aleyna Şenyurt, "Ülkeme altın madalya kazandırdığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok güzel bir sonuç. Sıradaki hedefim de 2024 olimpiyatlarına katılarak şampiyon olmak" şeklinde konuştu.