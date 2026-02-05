Avrupalı Gençlerin Çin'e Olumlu Bakışı

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Avrupalı gençlerin yüzde 82'sinin, Çin'e ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğu, yüzde 19'ununsa görüşlerinin "çok" olumlu olduğu belirtildi.

Fransa merkezli CSA Research araştırma şirketinin çarşamba günü açıklanan "Avrupalı Gençlerin Gözünden Çin" başlıklı anketi, 36 ülkeden 18-35 yaşlarında 19.025 Avrupalı gencin katılımıyla yapıldı. Anket, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Macaristan'da bulunan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Enstitüsü tarafından yaptırıldı.

Anket sonuçları, Çin'in imajının en güçlü olduğu yerlerin, Güneydoğu Avrupa, Balkanlar, İspanya ve İngiltere olduğunu gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 63'ü, Çin-Avrupa ilişkilerinin gelecekteki gelişimi konusunda iyimser olduğunu ve bu iyimserliğin ticaret ve karşılıklı bağımlılığa dayandığını belirtti.

Ankete katılan gençler, gelecekte Çin-Avrupa işbirliğinin en önemli önceliklerinin, ekonomik ve ticari işbirliği ve bilim ve teknoloji alanında inovasyon olduğunu ifade etti.

Tüketim tercihlerine ilişkin sorulara ise ankete katılan Avrupalı gençlerin yüzde 40'ının, kendilerine seçim imkanı verilmesi halinde Çin ürünlerini tercih edeceklerini belirttiği, bu oranın Doğu Avrupalı katılımcılar arasında daha yüksek olduğu görülüyor.

Çin'i ziyaret etmiş olan katılımcılardan yüzde 61'i Çin ürünlerini "her zaman veya sıklıkla" tercih ettiklerini belirtti. Bu oran, Çin kültürü ile sık sık etkileşimde bulunanlar arasında yüzde 74'e yükseliyor.

Anket sonuçları, Avrupalı gençler arasında özellikle Çin yapımı elektronik ürünler, teknolojik cihazlar, oyuncaklar, oyunlar, tekstil ürünleri ve giysilerin popüler olduğunu ortaya koyuyor.