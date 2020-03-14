Avşa'da Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı - Son Dakika
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Avşa'da Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı

6 saat önce

Balıkesir"in Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı Avşa Adası'nda, İskele Meydan Projesi inşaat çalışmaları nedeni ile bulunduğu yerden alınan Atatürk heykeli kaldırıldığı noktada çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden eski yerine taşındı.

Avşa'da Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı, System.String[]

Balıkesir"in Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı Avşa Adası'nda, İskele Meydan Projesi inşaat çalışmaları nedeni ile bulunduğu yerden alınan Atatürk heykeli kaldırıldığı noktada çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden eski yerine taşındı.


Marmara Belediyesi tarafından yürütülen Avşa Adası İskele Meydan Projesi kapsamında, Atatürk heykeli İskele Meydanı'nda bulunduğu yerden taşınarak, söz konusu alanda çevre düzenleme çalışmaları başlatılmıştı.


İskele Meydanı'nda çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle, geçici olarak başka bir noktaya taşınan Atatürk heykelinde bakım ve onarım çalışmalarının da gerçekleştirilmesiyle, heykel geçtiğimiz gün, titiz bir çalışma ile hasar görmeden bulunduğu yerden alınarak tekrar İskele Meydanı'na taşınarak proje başarıyla yerine getirilmiş oldu. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Marmara, Avşa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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