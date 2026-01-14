Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Oldu - Son Dakika
Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Oldu

14.01.2026 23:17
Tahliyesinin ardından Epözdemir, suçlamaların iftira olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

(ANKARA) - Avukat Rezan Epözdemir tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum" dedi.

REZAN EPÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir hakkında Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

EPÖZDEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Rezan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı: "Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum.

Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen. Herkesten Allah razı olsun. Selam, sevgi ve saygılarımla."

Kaynak: ANKA

