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Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti

06.09.2021 05:42
Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına yakalanan 5 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1044'e yükseldi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına yakalanan 5 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1044'e yükseldi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatteki verilere göre can kaybı yaşanmazken Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler'de (NSW) 5 kişi daha hayatını kaybetti, 1281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yaşanan can kayıplarıyla NSW'de virüsten ölenlerin sayısı 185'e çıkarken Avustralya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1044'e yükseldi.

Tam kapanmaya rağmen vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Victoria eyaletinde 246, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 11 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu. Son 24 saatte diğer eyaletlerde yeni vaka kaydedilmedi.

Sidney'de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı artıyor

Avustralya'da Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin başkenti Sydney'deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatan Kovid-19'lu hasta sayısında artış olduğunu açıkladı.

Halen 177'si yoğun bakımda 1071 kişinin hastanede olduğunu belirten Başbakan Berejiklian, eyaletteki hastanelerin 1550 yoğun bakım yatak kapasitesiyle gelecek haftalarda artması beklenen hasta sayısıyla başa çıkabileceklerini söyledi.

Avustralya'daki 25 bin 790 aktif vakadan 23 bin 903'ü NSW'de, 1619'u Victoria'da, 237'si ACT'de, 16'sı Queensland'de, 7'si Batı Avustralya'da, 6'sı Güney Avustralya'da ve 2'side Kuzey Bölgesi'nde bulunuyor.

Avustralya'nın aktif vaka bulunmayan tek eyaleti ise Tazmanya.

Kovid-19'ün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan toplam 63 bin 142 Avustralyalıdan 1044'ü hayatını kaybederken 202'si yoğun bakımda olmak üzere 1186 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 20 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi daha virüse yakalandı.

Ülkedeki toplam 729 aktif vakadan 48'i hastanede tedavi görürken 688'i karantinada tutuluyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 792 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.???????

Yeni Zelanda, Avustralya, Sydney, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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