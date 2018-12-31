Avustralya'dan 2019'a Görkemli Karşılama
49 dakika önce
Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2019'u şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisi ile karşıladı.
Yeni Zelanda
'nın ardından yeni yıla giren Avustralya
, 2019'u şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisi ile karşıladı.
2018 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu başladı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da görkemli bir şekilde 2019'a merhaba dedi. Yeni yıl gösterileri kapsamında Avustralya'nın başkenti Sidney, şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisine sahne oldu. Havai fişek gösterileriyle Sidney Liman Köprüsü renklendi. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı.
Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya
, Tayvan
, Çin
ve Rusya
yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor. - SİDNEY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:26 Kaynak: İHA
Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı
Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak