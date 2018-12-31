Son Dakika Haberleri: Avustralya'dan 2019'a Görkemli Karşılama

Avustralya'dan 2019'a Görkemli Karşılama

49 dakika önce

Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2019'u şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Avustralya'dan 2019'a Görkemli Karşılama, System.String[]
Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2019'u şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisi ile karşıladı.

2018 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu başladı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da görkemli bir şekilde 2019'a merhaba dedi. Yeni yıl gösterileri kapsamında Avustralya'nın başkenti Sidney, şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisine sahne oldu. Havai fişek gösterileriyle Sidney Liman Köprüsü renklendi. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor. - SİDNEY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

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