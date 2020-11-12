AYBÜ'de kampüste meyve ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) üyeleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde meyve ormanı oluşturdu.

ÇUDEF ve AYBÜ iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Esenboğa Külliyesi'nde 15 bin metrekarelik alanda "ÇUDEF Meyve Ormanı" hayata geçirildi.

Üniversite öğrencilerine doğayı sevdirmek, doğayla iç içe olmalarını sağlamak, doğal ortamda yetişen meyveleri dalından yemelerini sağlamak amacıyla ÇUDEF üyeleri tarafından ilk etapta 16 türde 500 meyve fidanı alana dikildi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla üniversitenin özellikle yurtlar bölgesine çok yakın bir yerde vatan haritasının çizilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt inşaatlarını hızlandırmasıyla başlayan sosyal alanları daha da güçlendireceklerini anlatan Aydınlı, "Buradaki amacımız kampüste bir yaşam başlatmak. Türkiye haritasının yapıldığı alanın karşısına 18 bin metrekare alanı olan hem iş merkezi hem de çok kullanımlı sosyal alanlarının olduğu yaşam merkezinin baharda inşallah inşaatına başlıyoruz. Bunun yanı sıra bakanlık bütçesinden bin kişi seyirci kapasitesine sahip uluslararası spor müsabakaların yapılacağı bir spor salonu yapılacak." dedi.

Kendilerine her anlamda katkı veren Çubuk Belediyesi ve Çubuk Dernekler Federasyonuna teşekkür eden Aydınlı, "Tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanına da teşekkür ediyorum. Bu günde öğrencilerimize, kurda kuşa yem olsun diye meyve fidanları diktik. Buradaki amacımız meyvecilik yapmak değil. Burada meyve olsun, öğrencilerimiz gelsin meyve alsın yesin ve çocukları tabiat ile buluşturalım dedik." ifadesini kullandı.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan ise üniversiteye her zaman her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Bu bölgeye uygun meyve çeşitlerinden belirlediklerimizi diktik. Bu ağaçların bakımını da biz yapacağız. Amacımız hem öğrencilerimiz hem de yaban hayvanları burada yetişen meyvelerden sebeplensin. Üniversite ile iş birliğimiz bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.