Aydın Büyükşehir Belediyesi Sayaç Kurnazlığı Yapıyor"

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Efeler İlçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Efeler İlçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.



Mustafa Savaş'ın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Savaş, Umurlu Mahallesinde vatandaşlarla seslendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, Aydın'ı on yıldır yöneten mevcut CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, görevi süresince birçok ilçe belediyesi ve sivil toplum kuruluşuyla kavgalı olduğunu ve randevu talebinde bulunan herkese olumsuz cevap verdiğini öne sürdü.



Vatandaşlardan mart ayına ait su faturalarını saklamalarını isteyen Savaş, "Biz göreve geldiğimizde mart ile nisan ayının su faturasını karşılaştıracaksınız. Böylece kıyasladığınızda paranızın cebinde kaldığını hepiniz göreceksiniz. Su gelirlerinden belediyenin kasasına her gün 1 milyon lira para giriyor. Bu, yılda 365 milyon lira yapar. CHP'li iş bilmez büyükşehir belediye başkanına soruyorum, bu para nereye gidiyor? Aslında bu paranın nereye gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu para reklama gidiyor. Son beş yılda reklama harcadığı para 100 milyon lira. Millet bunun hesabını sandıkta size soracaktır. Şimdi de seçim önü su abonelerinin sayaçlarını 15 günde bir okuyama başlamışlar. Nedeni ise faturalarının düşük rakamlarda çıkmasını istemesiymiş. İnsanları aldatmaktan bıkmadılar. Bakar mısınız, ne hale düştüler. Sayaç kurnazlığı yapıyorlar. Artık yeter. Aydınımızın güzel insanları, 31 Mart'ta gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.



Tarihi bir seçime gidildiğine dikkati çeken Savaş, Aydın'ın Türkiye'de parmakla gösterilen bir il olmasını hedeflediklerini, 31 Mart günü herkesin tarihi bir günü yaşayacağını, iki yıl içerisinde şehri geliştirip güzelleştireceğini belirtti.

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