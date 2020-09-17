Aydın'da duygulandıran tören - Son Dakika

Aydın'da devlet övünç madalyası tevcih töreni düzenlendi. Törene katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşarken, şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

Aydın'da şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Aydın Ticaret Odası toplantı salonda düzene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, kurum müdürleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türk milletinin tarihi destanlar ve zaferlerle doludur. Bu kutsal vatan toprakları kahramanca yapılan mücadeleler sonrasında kazanılmıştır. Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Onlardan aldığımız güç, inanç ve ilhamla bize emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığı ile Cumhuriyetimizin, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak zorunluluğumuzu bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin bağımsızlığını, huzur ve güvenliğini korumak için bu ulvi makamlara yükselmiş şehit ve gazilerimiz milletimizin gurur kaynağı olmuştur" dedi.

"Vali Aksoy'un gözleri doldu"

Bir dönem Diyarbakır valiliği görevini yürüttüğünü kaydeden Vali Aksoy, "2014 yılı Eylül ayından, 2017 Haziran ayına kadar Diyarbakır valiliğini yürüttüm. Terörün en şiddetli olduğu dönemde ve terör ile mücadelenin en yoğun olduğu bir dönemde orada görev yaptım. Bugün madalya vereceğimiz 6 tanesi o gün Diyarbakır'da bizlerle mücadele eden arkadaşlarımız. Başta terör ile mücadele olmak üzere yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimiz de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ülke altında özgürce yaşıyorsak onu bu kahramanlarımıza borçluyuz" diye konuştu. Konuşmasının bir bölümünde Diyarbakır'daki günlerini yad eden ve gözleri dolarak cümleler boğazında düğümlenen Aksoy duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından 4 şehit ailesi ve 9 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti. - AYDIN