Aydın'da duygulandıran tören - Son Dakika

Aydın'da duygulandıran tören

Aydın'da devlet övünç madalyası tevcih töreni düzenlendi.

Aydın'da duygulandıran tören, System.String[]

Aydın'da devlet övünç madalyası tevcih töreni düzenlendi. Törene katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşarken, şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

Aydın'da şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Aydın Ticaret Odası toplantı salonda düzene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, kurum müdürleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türk milletinin tarihi destanlar ve zaferlerle doludur. Bu kutsal vatan toprakları kahramanca yapılan mücadeleler sonrasında kazanılmıştır. Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Onlardan aldığımız güç, inanç ve ilhamla bize emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığı ile Cumhuriyetimizin, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak zorunluluğumuzu bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin bağımsızlığını, huzur ve güvenliğini korumak için bu ulvi makamlara yükselmiş şehit ve gazilerimiz milletimizin gurur kaynağı olmuştur" dedi.

"Vali Aksoy'un gözleri doldu"

Bir dönem Diyarbakır valiliği görevini yürüttüğünü kaydeden Vali Aksoy, "2014 yılı Eylül ayından, 2017 Haziran ayına kadar Diyarbakır valiliğini yürüttüm. Terörün en şiddetli olduğu dönemde ve terör ile mücadelenin en yoğun olduğu bir dönemde orada görev yaptım. Bugün madalya vereceğimiz 6 tanesi o gün Diyarbakır'da bizlerle mücadele eden arkadaşlarımız. Başta terör ile mücadele olmak üzere yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimiz de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ülke altında özgürce yaşıyorsak onu bu kahramanlarımıza borçluyuz" diye konuştu. Konuşmasının bir bölümünde Diyarbakır'daki günlerini yad eden ve gözleri dolarak cümleler boğazında düğümlenen Aksoy duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından 4 şehit ailesi ve 9 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti. - AYDIN

Hüseyin Aksoy, Diyarbakır, Şehit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da duygulandıran tören - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu         
22:48
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız         
22:00
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu         
21:35
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:40:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da duygulandıran tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei