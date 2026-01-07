Aydın'da intihar girişimi: Evi ve aracı ateşe verdi - Son Dakika
Aydın'da intihar girişimi: Evi ve aracı ateşe verdi

Aydın'da intihar girişimi: Evi ve aracı ateşe verdi
07.01.2026 14:07
63 yaşındaki M.M., psikolojik sorunlarla evi ve aracını yakıp silahla kendini yaraladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre 63 yaşındaki bir kişi, önce evi ve arabasını ateşe verdi, ardından silahla kendisine sıkarak ağır şekilde yaralandı.

Olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Bahçıvanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki M.M., henüz bilinmeyen bir nedenle önce evini ve garajda park halinde bulunan 09 HG 892 plakalı otomobilini ateşe vererek, yanında bulunan silahla kendisine sıktı. Silah sesini ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeye çalıştığı esnada aracın arka tarafında yerde hareketsiz bir şekilde yatan M.M.'yi gördü. Hızla alevlerin söndürülmesinin ardından adama ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından silahla vurulmuş halde buldukları M.M.'yi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

M.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Aydın

