Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu - Son Dakika

Operasyonda N.E ve A. Ö. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada otomobilin sağ ön kapısının içerisinde gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

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