Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu - Son Dakika

Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu

30.12.2020 17:11

Ekiplerin otomobili incelemesi Ekiplerin otomobilin kapısını sökmesi Silahların saklanılan yerden çıkarılması Aydın'da Otomobile gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildiAYDIN (AA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin içine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin otomobili incelemesi

Ekiplerin otomobilin kapısını sökmesi

Silahların saklanılan yerden çıkarılması Aydın'da Otomobile gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AYDIN (AA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin içine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde

hareketlerinden şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada otomobilin sağ ön kapısının içerisinde gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Operasyonda N.E ve A. Ö. gözaltına alındı.

İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu - Son Dakika


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