Otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu - Son Dakika

Ekiplerin otomobili incelemesi
Ekiplerin otomobilin kapısını sökmesi
Silahların saklanılan yerden çıkarılması Aydın'da Otomobile gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AYDIN (AA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin içine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde
hareketlerinden şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada otomobilin sağ ön kapısının içerisinde gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Operasyonda N.E ve A. Ö. gözaltına alındı.
İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: AA
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