Aydın\'da Sel Faciası: Araçlar Sulara Kapıldı

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Aydın'da etkili olan sağanakta Kuşadası ilçesinde de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve İkiçeşmelik Mahallesi girişleri, trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde otomobiller sulara gömüldü.

5 YILDIZLI OTELİN LOBİSİNİ SU BASTI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Kuşadası- Selçuk ile Kuşadası-Söke yollarında da trafik aksadı. Yüksek kesimlerden inen sel suları, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkına neden oldu. Güzelçamlı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin lobisi ile ev ve iş yerlerini su bastı.

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),