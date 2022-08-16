Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti - Son Dakika
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Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti

16.08.2022 21:10
Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti

Aydın'ın Efeler ilçesinde çocukların attığı torpil Trailleis Antik Kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıkartırken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile antik kent yanmaktan kurtuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çocukların attığı torpil Trailleis Antik Kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıkartırken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile antik kent yanmaktan kurtuldu.

Olay, Kemer Mahallesi Vakıf Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tralleis Antik Kenti yakınında bulunan bölgede oyun oynayan çocukların attığı torpil otluk alanda yangın çıkarttı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürülürken, olayın şüphelisi çocuklar polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti - Son Dakika
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