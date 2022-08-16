Olay, Kemer Mahallesi Vakıf Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tralleis Antik Kenti yakınında bulunan bölgede oyun oynayan çocukların attığı torpil otluk alanda yangın çıkarttı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürülürken, olayın şüphelisi çocuklar polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti - Son Dakika

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