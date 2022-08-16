Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti

16.08.2022 11:55

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti. Korkunç olay sonucu ayağı sağ bileğinden kopan Görer, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı.

AYAĞININ YERİNE DİKİLMESİ İÇİN ZAMANLA YARIŞILDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Teknenin ipini çözmek için denize giren gencin ayağı koptu
Teknenin ipini çözmek için denize giren gencin ayağı koptu
Teknenin ipini çözmek için denize giren gencin ayağı koptu
YORUMLAR
500
KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM Kuşadası Körfezi'nde deprem (3) Kuşadası Körfezi'nde deprem (3)
Kaynak: İHA

Kuşadası, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:38 Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:35 Adana'da araçta ölü halde bulunan çocuğun babasından kahreden sözler: Uyuyor diye kıyamadım
12:30 Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:16:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement