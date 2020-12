Aydın'ın tarihi lezzetini devam ettiriyor - Son Dakika

Yugoslav göçmeni Aydınlı lokum ustası Gökhan Yaman, Aydın'a özgü ve unutulmaya yüz tutmuş olan Sabune Lokumu'nu hayatta tutmaya çalışıyor. Lokum ustası Yaman, aynı zamanda lokum çeşitleriyle de Aydınlıların ağzını tatlandırıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesinde lokum, baklava ve şekerleme üzerine işletmecilik yapan Gökhan Yaman, babasından devraldığı mesleği, daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde çalışıyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca lokum ve baklava işi yaptığını dile getiren Yaman, mesleğini severek yaparken, yıllardır da Aydınlı vatandaşların ağzını tatlandırıyor. Babadan oğula kalan mirası devam ettirdiğini ifade eden Yaman, "Biz aslen Yugoslav göçmeniyiz. Dedelerimiz zamanında Yugoslavya'dan buralara göç etmişler. Bu işi de 20 seneden beri babamla birlikte yapıyorum. İş yerimiz ilk olarak 1979 yılında Çeştepe'de kuruldu. Bu mesleği de babamdan öğrendim. Babam Aydın'da meşhur olan Şekerci Kazım'ın yanında çırak olarak yetiştikten sonra askere gitmiş. Askerden sonra lokumun sırrını öğrenmek için Afyon'a gitmiş. Tabi kimse işin püf noktalarını vermek istemeyince dönmüş ve kendisi deneme yoluyla kıvamını tutturmuş ve bugünlere kadar geldik. Babadan oğula bu mesleği yapıyoruz ve inşallah bizim oğlumuz da bu işi yapar" dedi.

İmal ettiği hiçbir üründe glikoz veya katkı maddesi kullanmadığını vurgulayan Yaman, lokumlarının tercih edilmesinin nedeninin bu olduğunu belirterek "Müşterilerimizin bizi tercih etmesindeki en önemli nokta kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Yüzde yüz şeker kullanıyoruz. Günümüzde glikoz kullanımı oldukça yaygınlaştı. Tatlı çeşitleri, baklava, içecek vesaire ama biz kalitemizi bozmamak için glikoz kullanmıyoruz. Şeker pancarından imal edilen şeker kullanıyoruz. Özellikle de Konya üretimi şeker kullanıyoruz" dedi.

"Başkan Çerçioğlu'nun vazgeçemediği lokum"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vazgeçemediği, her gelen misafirlerine ikram ettiği ve gittiği her yerde yanında götürdüğü Aydın'a özgü Sabune Lokumu da Gökhan ustanın elinden çıkıyor. Sabune lokumunun en temel maddesinin tereyağı olduğunu belirten Gökhan Usta; "Aydın'a özgü Sabune lokumumuz var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Hanım, il dışı seyahatlerinde mesela fuarlara katılacağı zaman Sabune lokumunu muhakkak yanında götürür o lokumu da biz yapıyoruz. Aydın'a özgü Sabune lokumunu tanıtmak için her gittiği yere yanında götürür. Yapımında yüzde yüz tereyağı kullanıyoruz. En temel maddesi tereyağıdır. O tereyağı kokusunun gelmesi lazım. Sabune lokumunu başka yerlerde de yapanlar var ancak maliyeti düşürmek için kaymak yağının, tereyağının esansını kullanıyorlar. Bu da hileye giriyor. Artık Sabune lokumu unutulan tatlardan olmaya başladı" dedi.

"Her şeyin lokumunu yapabiliriz"

Lokum ustası Gökhan Yaman, akılları zorlayan ve hayal etmesi güç tatları lokum şeklinde imal edebiliyor. Lokum çeşitliliğinde sınır tanımadığını vurgulayan Yaman, "Lokumda çeşit sınırımız yok. Siz hayal edin 'Ben şu lokumu istiyorum' deyin ben o lokumu yapayım. Yeter ki isteyin benim için bir sınır yok. Altı kadayıflı, üstü kadayıflı ya da altı ve üstü kadayıf arasında lokum, zerdeş üzümlü, narlı gibi yeter ki isteyin, ben yaparım. Yani demek istediğim ben şunun lokumunu yemek istiyorum deyin ben yapayım. Çeşit çok, yeter ki müşterilerimiz hayal etsin" dedi. Gökhan usta, sabune lokumu, çikolatalı, kahveli çikolatalı, kahveli kadayıflı, fıstıklı, kavunlu ve güllü lokumların en çok tercih edilen lokumlar arasında yer aldığını belirtti.

"Koronavirüsten etkilendik ancak müşterilerimize yansıtmadık"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından işletmesinin de nasibini aldığını dile getiren Yaman; "İster istemez pandemi sürecinden biz de etkilendik. İşlerimizde yüzde 20 düşüş yaşadık. Pandemi süreci yaza geçiş dönemine denk geldiği için yaz aylarında da tatlı tüketimi bildiğiniz üzere azalıyor o nedenle açıkçası düşüşü bekliyorduk. Şuan toparlandık durumumuz iyi ama hammaddeye gelen zamlar bizi yine zorlamaya başladı ancak müşteriye yansıtmamak için aynı fiyatlardan ürünlerimizi satmaya devam ediyoruz " şeklinde konuştu.

"Şehirlerarası talepler var"

Ürünlerine şehir dışından da talep olduğunu ifade eden Yaman, "Aydın'da toptan verdiğimiz bir firma var, Marmamis'ten de duyup isteyenler var. Sosyal medya hesabımız üzerinden ya da tanıdık vasıtasıyla şehir dışına da çok satışlarımız oluyor. Uzak mesafelere gidebilecek şekilde paketleyip kargo yoluyla sorunsuz şekilde gönderiyoruz" dedi.