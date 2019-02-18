Son Dakika Haberleri: Aydın-Muğla İl Sınırında Maden Ocağında Göçük

Aydın-Muğla İl Sınırında Maden Ocağında Göçük

42 dakika önce

Aydın-Muğla il sınırında maden ocağında göçük İş makineleri ile çalışanların göçük altında kaldığı belirtildiAYDIN – Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Aydın- Muğla il sınırında maden ocağında göçük
İş makineleri ile çalışanların göçük altında kaldığı belirtildi

AYDIN – Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Aydın, Maden, Muğla, 3. Sayfa
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