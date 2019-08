AYDIN Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu oldu

Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu olduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, saldırısına uğradığı sahibi olduğu 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpek tarafından her iki kolundan ağır şekilde yaralanan 50 yaşındaki boya badana ustası Halil Cici, tedavi gördüğü Aydın...

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, saldırısına uğradığı sahibi olduğu 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpek tarafından her iki kolundan ağır şekilde yaralanan 50 yaşındaki boya badana ustası Halil Cici, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Bayram tatili süresince evde tedavisi sürecek Cici'nin yapılacak kontrollerden sonra bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği öğrenildi. Yaşanan bu olayla gözler 'Pitbull' cinsi köpeklere çevrilirken Veteriner hekim Erdinç Toy, büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri nedeniyle bu hayvanların saldırgan bir yapıya dönüştüğünü, yoksa uysal hayvanlar olduğunu söyledi.

Evli, iki çocuk babası Halil Cici, dün (Pazar) saat 13.30 sıralarında, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için 'Pitbull' cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Köpeğinin bir anda üzerine saldırması üzerine Cici, neye uğradığını şaşırdı. Köpeği tarafından her iki kolundan ısırılan Cici'nin yardımına komşusu Üzeyir A., yetişti. Ancak, köpek Üzeyir A.'ya da saldırıp, yaklaşmasını engelledi. Bunun üzerine komşusu çareyi polisi aramakta buldu. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini her iki kolundan defalarca ısırarak parçalayan köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde telef olurken, kanlar içindeki Halil Cici, 112 Acil Servis ambulası ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Aydın Atatük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarında birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı bulunan Cici, tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Kuşadası'ndaki evinde tedavisine devam edilecek olan Cici'nin, daha sonra yapılacak kontroller sonrasında bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği öğrenildi.

'PİTBULLLAR NEDEN SALDINGAN OLUR?'

Cici'nin beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması gözlerin bu hayvanlara çevrilmesine neden oldu. Yaşana olay, akıllara 'Pitbullar neden saldırır' sorusunu getirdi. Veteriner hekim Erdinç Toy, bu konuda yaptığı açıklamada, 'Pitbull' cinsi köpeklerin saldırgan yetiştirilmedikleri sürece koruma içgüdüsü olan köpekleri olduğunu söyledi. 5398 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 'pitbull' cinsi köpeklerin satışı ve bakılmasının Türkiye'de yasak olduğuna dikkat çeken Veteriner Toy, şunları söyledi:

"Ancak yine de bu yasaklara aykırı olarak vatandaşların bu cins hayvanları beslediğini görüyoruz. Pitbull cinsi köpekler büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri neticesinde saldırgan davranışlar gösterebilirler. Özellikle dövüş köpeği olarak kullanılmaları sebebi ile kamuoyunda en tehlikeli hayvanlar olarak bilinmekteler. Bu cins köpekler güçlü yapılarına rağmen uygun tarzda yetiştirilmeleri halinde saldırgan bir tutum içinde olmazlar. Pitbul. saldırılarından korunmanın en önemli yolu köpeğin saldırı anında dikkatini dağıtmak. Bir başka yol olarak ise elinizdeki bir giysi parçası ya da çanta ile kolunuzu sararak saldırıyı geçiştirebilirsiniz."

