Son Dakika Haberleri: Aykome Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Aykome Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) 2019 yılı genel kurul toplantısı yapıldı.

Aykome Genel Kurul Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) 2019 yılı genel kurul toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, altyapı yatırım kuruluşları ve ilçe belediyelerinin ilgili birim müdürleri katıldı. AYKOME 2019 yılı genel kurul toplantısında kentte yapılacak kazıların koordineli bir şekilde ilerlemesi için kurum ve kuruluşların uyum içinde çalışmaları ve yapılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca yatırımların desteklenmesi amacıyla 2017 ve 2018 yıllarında zemin tahrip bedelleri birim fiyatlarına zam yapılmadığı belirtilerek, 2019 birim fiyatlarının ise ilçe belediyeleri ve alt yapı yatırımcı kuruluşlarınca birim fiyat analizleri yapıldıktan sonra 17 Mayıs 2019'da yapılacak genel kurul toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, birim müdürleri ile altyapı yatırımcı kuruluşlarının görüş ve önerilerini bildirmesinin ardından soru-cevap bölümüyle son buldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:25 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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