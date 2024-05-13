Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kocaeli Kartepe'de lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kocaeli Kartepe'de lapa lapa kar yağdı

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İstanbul'da mayıs ayında mevsim normallerinin altında bir hava hakim olurken, komşu ilde şaşkınlık yaratan bir görüntü kaydedildi. Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de sabah başlayan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, cep telefonuyla kaydedilen videoda lapa lapa kar yağdığı görülüyor.

13.05.2024 15:39
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Türkiye genelinde mayıs ayına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, bugün İstanbul'a komşu ilde şaşırtan bir manzara hakimdi.

SAĞANAK YAĞIŞ YERİNİ KARA BIRAKTI

Kocaeli'nde Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış geçtiğimiz dakikalarda yerini kar yağışına bıraktı.

VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartepe'de bulunan vatandaşlar karın lapa lapa yağdığı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

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Son Dakika Güncel Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kocaeli Kartepe'de lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kocaeli Kartepe'de lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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