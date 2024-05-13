Türkiye genelinde mayıs ayına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, bugün İstanbul'a komşu ilde şaşırtan bir manzara hakimdi.
Kocaeli'nde Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış geçtiğimiz dakikalarda yerini kar yağışına bıraktı.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartepe'de bulunan vatandaşlar karın lapa lapa yağdığı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Mayıs ayında şaşırtan görüntü! Kocaeli Kartepe'de lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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