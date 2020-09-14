Aylin Nazlıaka'nın "İstanbul Sözleşmesi" açıklamasına Manisa'dan suç duyurusu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanlığı üyesi bir grup, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, il başkanlığı üyeleri, Manisa Adliyesi'ne giderek, Nazlıaka hakkındaki şikayet dilekçelerini ilgili savcılığa teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Mehmet Şanlı, Nazlıaka'nın, sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlarla ilgili ağır ifadeler kullandığını savundu.

Nazlıaka'nın hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ile halkı aşağılama suçlarını işlediğini ileri süren Şanlı, "Sözleşme, mağdur insanları koruma bahanesi ile aile yapısını çok kolay şekilde hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.