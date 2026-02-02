Ayşe Yenenar, Depremden Sonra Hayata Tutunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ayşe Yenenar, Depremden Sonra Hayata Tutunuyor

Ayşe Yenenar, Depremden Sonra Hayata Tutunuyor
02.02.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybeden Ayşe Yenenar, protez bacakla yeni hayatına başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kocası, 1 oğlu ve annesi vefat eden diğer 2 çocuğu 9 gün sonra kendi ise 5 günün ardından enkazdan sağ bacağını kaybederek çıkan kadın, devlet tarafından kendisine tahsis edilen yeni yuvasında yaşama yeniden tutunuyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Yenenar ailesi, 6 Şubat depremlerine, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 9 katlı Pınar Apartmanı 1. katında yakalandı. Depremde 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile anne Ayşe Yenenar sağ kurtulurken, kocası Erdoğan (53), oğlu Azizcan (32) ile annesi Meliha Arkış'ı kaybetti.

Depremin 9. gününde enkazdan sağ çıkarılan 18 yaşındaki Muhammed Enes ve 22 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yenenar'ın anneleri deprem gecesi ve sonrasında değişen hayatını anlattı. Yenenar'ın iki oğlu enkazda protein tozu içerek hayatta kaldı. Gördüğü rüyalar sayesinde kendisinin de hayatta kaldığına inanan anne, enkazdan 5 gün sonra Gölcük'ten gelen arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. 6 Şubat depremlerinde sağ bacağını kaybeden Ayşe Yenenar, yaşadığı büyük kayıplara rağmen iki evladıyla birlikte hayata yeniden tutundu. 5 gün boyunca enkaz altında kalan Yenenar, protez bacakla yaşamını sürdürürken, devlet tarafından kendisine tahsis edilen Onikişubat ilçesindeki Önsen deprem konutlarına yerleşti.

"O büyük gecede her şeyimi kaybettim"

Deprem gecesi ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini belirten Yenenar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"O büyük gecede yavrumu kaybettim, eşimi kaybettim, annemi kaybettim. Bedenimi kaybettim, ruhumu kaybettim. Çok büyük acılar yaşadık. Rabbime binlerce kez şükür olsun ki 9 gün sonra iki evladımı bana hediye etti. Evlatlarım sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum."

Dokuz katlı bir apartmanın giriş katında oturduğunu ve depremin ardından binanın tamamen üzerine çöktüğünü ifade eden Yenenar, "Beş gün enkaz altında kaldım. Hiç hareket edemiyordum. Zaman kavramı yoktu. Sadece Rabbime sığındım, dua ettim. Son gün artık gücüm kalmamıştı. Vadem yettiyse ya Rabbi al artık canımı demeye başladım. Çok şükür sesimi duydular ve beni büyük zorluklarla çıkardılar" dedi.

"Protezle yeniden hayata tutunuyorum"

Deprem sonrası sağ bacağını kaybettiğini ve protez kullanmaya başladığını belirten Yenenar, iki evladı için ayakta durmak zorunda olduğunu vurguladı. Yenenar, konteyner ve çadır sürecinin ardından kalıcı konuta yerleşmenin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Devlet tarafından kendisine tahsis edilen Önsen deprem konutlarına yerleştirilen Yenenar, destek verenlere teşekkür ederek, "Çok büyük acılar yaşadık ama konteyner hayatından sonra böyle bir eve geçmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Hayat devam ediyor. İki tane evladım var. Onların huzuru ve mutluluğu için dimdik durmak zorundayım. Bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayşe Yenenar, Depremden Sonra Hayata Tutunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:27
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:03:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşe Yenenar, Depremden Sonra Hayata Tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.