Ayvalık'ta ATASED Başkanı Dikduran güven tazeledi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl kurulan Ayvalık Tarih Araştırma Sanat Eğitim Derneği (ATASED) ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında çoğunluk sağlandı.

Toplantıda Divan Başkanlığı'na Halil Burgaz getirilirken, divan katipliklerine ise Erman Uçar ve Yalçın Arga seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Özer Dikduran, derneği; ilçeye ait tarih, kültür ve milli değerlerin yanı sıra ayrıca gelecek yarınlara yeni temiz bir sayfa açabilmek, insani değerlerin yeniden filizlendirebilmesini sağlayabilmek, emperyalizmin asimilasyon saldırılarına karşı dimdik durabilen onurlu bir toplumu diriltebilmek idealiyle kurduklarını söyledi.

Derneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yaşatarak ve Atatürk yolundan ayrılmadan faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Dikduran, "Derneğimiz yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı kültürel değerlerimizi araştırmaktadır. Bu değerlerin yaşatılması ve doğal çevre müzelerin kurulması tarihsel arşiv çeşitleri tamamıyla yörelerimize ait kütüphanelerin oluşturulması ve toplumsal değerlerimizin yaşatılması yolunda çalışmalar yapacaktır. Bilimsel, folklorik, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecektir. Toplumda onurlu ve sağlıklı ve bir yaşamın yeniden yapılandırılması için çalışmalar gerçekleştirecektir. Ayrıca geçlerimizin eğitim amaçlı çalışma kolları spor ve zeka geliştirici kulüpler bünyesinde kuracak ve gençliğin sağlıklı yapıyla topluma kazandırılması yolunda bilinçlendirilmesi ve onurlu bir yaşam bağlarını kurmaları yolunda çalışmalar yapacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda kişi ve kuruluşlara destek verir ve çalışmalar geliştirecektir" dedi.

Ayvalık Tarih Araştırma Sanat Eğitim Derneği'nin ilk olağan genel kurul toplantısında Başkan Özer Dikduran açılış konuşmasının ardından yıllık faaliyet ve bilanço raporlarını okudu. Raporlar oy çoğunluğuyla kabul edildi. Genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde; dernek başkanı Özer Dikduran yeniden göreve getirilirken, derneğin asil yönetim kurulu üyeleri; Özer Dikduran, Erman Uçar, Sinan Yorulmaz, Hüseyin Şalmanlı ve Alper Öncül isimlerinden oluştu. Dernek Yedek Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Asım Sürer, Tülay Çankaya, Songül Akdemir, Yalçın Arga ve Faruk Akkoyunlu getirildi.

Genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine; Halil Burgaz, Hasan Suluova ve Tolga Dikduran getirilirken, derneğin yedek denetleme kurulu ise Selami Seler, Özge Toygar ve Ufuk Kırca isimlerinden oluştu. - BALIKESİR