Ayvalık'ta Buzdolabı Patladı, Yangın Çıktı

21.01.2026 13:07
Ayvalık'ta bir evde çıkan yangında buzdolabı motoru patladı, büyük hasar oluştu. Yaralı yok.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın anında patlayan buzdolabı motoru, evi harabeye çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi Murat Ustalı Ayvalıkgücü Spor Tesisleri karşısındaki Onursal Caddesi 3066 sokakta bulunan Figen Onay Apartmanı ikinci katta yangın çıktı.

Salih Işık ve ailesinin yaşadığı öğrenilen evde yangın esnasında patlayan buzdolabı motoru ise evde büyük hasara neden oldu.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin zamanında müdahalesiyle evde bulunanlar tahliye edilirken, alevler ve ardından meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ölen veya yaralanan olmaması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi.

Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

