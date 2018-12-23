Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.2 (Feat Merve Toy, Müge Boz)
4 saat önce
Az Laf Karın Doyurmaz 2.bölüm! Müge Boz ve Merve Toy ile yine çok eğlenceli ve sosyal medyada ses getiren konuları konuştuk. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlar, eleştiriler, sabah rutinimiz neler?
Az Laf Karın Doyurmaz 2.bölüm! Müge Boz ve Merve Toy ile yine çok eğlenceli ve sosyal medyada ses getiren konuları konuştuk. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlar, eleştiriler, sabah rutinimiz neler? gibi çok eğlenceli konular konuştuk. Bakalım 2.bölümü beğenecek misiniz?
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:14 Kaynak: Youtube
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