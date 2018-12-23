Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.2 (Feat Merve Toy, Müge Boz)

Az Laf Karın Doyurmaz 2.bölüm! Müge Boz ve Merve Toy ile yine çok eğlenceli ve sosyal medyada ses getiren konuları konuştuk. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlar, eleştiriler, sabah rutinimiz neler?

Az Laf Karın Doyurmaz 2.bölüm! Müge Boz ve Merve Toy ile yine çok eğlenceli ve sosyal medyada ses getiren konuları konuştuk. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlar, eleştiriler, sabah rutinimiz neler? gibi çok eğlenceli konular konuştuk. Bakalım 2.bölümü beğenecek misiniz?

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı

Sakarya'daki Irkçı Saldırı İddialarına Valilik'ten Açıklama: İtibar Etmeyin

Nihat Doğan, MasterChef Murat için açtı ağzını yumdu gözünü!

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu