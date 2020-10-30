Azerbaycan'dan dayanışma mesajı - Son Dakika

Azerbaycan'dan dayanışma mesajı
30.10.2020 16:45
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı yayınladı. Resmi Twitter sayfasından açıklama yapan Bayramov, " Türkiye'nin İzmir kentinde meydana gelen deprem haberleri bizi çok üzdü. Bu zor günde Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Geçmiş olsun, dualarımız sizinle!" ifadelerine yer verdi.
(Kamil Nadirli/İHA)
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