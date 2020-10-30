Azerbaycan'dan dayanışma mesajı - Son Dakika

Azerbaycan'dan dayanışma mesajı

30.10.2020 16:45
Azerbaycan'dan dayanışma mesajı, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı yayınladı. Resmi Twitter sayfasından açıklama yapan Bayramov, " Türkiye'nin İzmir kentinde meydana gelen deprem haberleri bizi çok üzdü. Bu zor günde Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Geçmiş olsun, dualarımız sizinle!" ifadelerine yer verdi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'dan dayanışma mesajı

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ceyhun, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan dayanışma mesajı - Son Dakika


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