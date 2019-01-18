Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Giden Yolda 20 Ocak 1990 Katliamı' Anma Töreni

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi tarafından "Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Giden Yolda 20 Ocak 1990 Katliamı" anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi tarafından "Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Giden Yolda 20 Ocak 1990 Katliamı" anma töreni düzenlendi.



Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi tarafından "Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Giden Yolda 20 Ocak 1990 Katliamı" anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği, öğretim üyeleri, öğrencilerin katıldığı ve 20 Yanvar Katliamı olarak da bilinen "20 Ocak 1990 Katliamı" anma programı düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "20 Yanvar Azerbaycan için sadece bir kara gün değil, aynı zaman da bizleri toparlayan bir tarihti. O zaman dezenformasyon vardı. O zaman hiçbir devlet Azerbaycan'la ilgili doğru bilgi almadı. Sadece bir istisna bizim kardeş Türkiye'mizdi. Sadece Türkiye'de 20 Yanvar'la ilgili hareketlenme vardı" ifadelerini kullandı.



"Bugün çalışmalıyız ki öz gücümüze güç katalım"



Katliamın Azerbaycan'a karşı çok büyük bir adaletsizlik olduğunu kaydeden İbrahim, konuşmasına şöyle devam etti:



"Sovyetler bunu bir din mücadelesi gibi göstermek için çalışıyorlardı. Azerbaycan'ı bir vahşi gibi göstermek için çalışıyorlardı. Azerbaycan'a karşı çok büyük bir adaletsizlikti. O zamanlar bizim hiç gücümüz yoktu. Bugün bizim gücümüz var, dünya şöhretli olan hocalarımız var. Bugün çalışmalıyız ki öz gücümüze güç katalım. Sadece ağlayarak değil, sadece duygularla değil, akademik anlamda, hocalarımızla, gazetecilerimizle, öğrencilerimizle yine dünyaya çıkalım ki, yarın başımıza böyle işler gelmesin. Aynı zamanda kendi adalet sesimizi dünyaya duyurabilelim."



"İyi günde de kötü günde de Ankara Üniversitesi ve hukuk fakültemiz kapılarını her zaman Azerbaycan halkına, Azerbaycan Büyükelçiliğine açacaktır"



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen de, Azerbaycan'ıın bağımsızlığına giden yolda en önemli aşamalardan biri olan 20 Ocak katliamını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "İki milletin ne kadar duygu dolu, ne kadar tarihinin destanlarla dolu olduğunu bir kere daha görüyoruz. 29 yıl önce soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesi kanla bastırılmak istendi. Ancak sadece Azerbaycan halkının değil, tüm Türk dünyasının hafızasına kara bir sayfa olarak kazınan 20 Ocak, hüzünle birlikte aynı zamanda bir kahramanlık destanıdır. İyi günde de kötü günde de Ankara Üniversitesi ve hukuk fakültemiz kapılarını her zaman Azerbaycan halkına, Azerbaycan Büyükelçiliğine açacaktır. Bu iş birliğimizi sadece siyasi anlamda değil, ortak konferanslar, toplantılar, karşılıklı değişim programları şeklinde eğitim alanında da geliştirmek için elimizden geleni hem üniversite hem de fakülte olarak yapmaya hazırız. Biz hem kederlerimizi hem sevinçlerimizi birlikte yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Programa, İbrahim ve Özen'in yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Güler, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy ve Prof. Dr. Yusuf Bayraktar da katıldı. - ANKARA

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