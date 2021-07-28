Azerbaycan ve Kazakistan'dan akademisyenler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinden akademisyenler, ERASMUS kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Rauf Hasanov, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Kamala Najafova ve Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden akademik personel, SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu ile birlikte Rektör Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Yıldız, her iki üniversiteyle ikili anlaşmalarının bulunduğunu ve ilişkileri daha güçlendirmek istediğini belirtti.

SCÜ'nün bazı bölümlerini gezen akademisyenler ise üniversiteler arası çift diploma anlaşması imzalamak istediklerini ifade etti.