Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı

Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Azerbaycan'dan okullarda başörtüsünü yasaklayan yeni kılık kıyafet düzenlemesinin ardından ilk görüntüler gelmeye başladı. Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtüsüyle derse girmek isteyen kız öğrenciler, "laiklik ilkesi" ve "okul forması bütünlüğü" gerekçe gösterilerek okul kapılarından geri çevrildi.
Azerbaycan'da devlet okullarındaki kılık kıyafet yönetmeliğinin yenilenmesinin ardından ilk uygulamalar başladı.
ÇOCUKLAR OKUL KAPISINDAN GERİ ÇEVRİLDİ
Celilabad bölgesindeki bir okulda, başörtüsüyle sınıfa girmek isteyen kız öğrenciler, laiklik ilkesi ve okul forması bütünlüğü gerekçe gösterilerek içeri alınmadı.
Yeni düzenleme, okul formasının standart yapısını bozan ek kıyafetlerin kullanımını yasaklıyor. Kuralların takibini okulların pedagoji şuralarına bırakan karar, öğrencilerin kıyafet uygunluğundan velileri de sorumlu tutuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)