Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı - Son Dakika
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Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı

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Azerbaycan'dan okullarda başörtüsünü yasaklayan yeni kılık kıyafet düzenlemesinin ardından ilk görüntüler gelmeye başladı. Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtüsüyle derse girmek isteyen kız öğrenciler, "laiklik ilkesi" ve "okul forması bütünlüğü" gerekçe gösterilerek okul kapılarından geri çevrildi.

Azerbaycan'da devlet okullarındaki kılık kıyafet yönetmeliğinin yenilenmesinin ardından ilk uygulamalar başladı.

ÇOCUKLAR OKUL KAPISINDAN GERİ ÇEVRİLDİ

Celilabad bölgesindeki bir okulda, başörtüsüyle sınıfa girmek isteyen kız öğrenciler, laiklik ilkesi ve okul forması bütünlüğü gerekçe gösterilerek içeri alınmadı.

Yeni düzenleme, okul formasının standart yapısını bozan ek kıyafetlerin kullanımını yasaklıyor. Kuralların takibini okulların pedagoji şuralarına bırakan karar, öğrencilerin kıyafet uygunluğundan velileri de sorumlu tutuyor.

AzerbaycanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Kimse kendi isteği iradesi ile başını örtüp veya açmıyor. Çoğunlukla toplum, kültür, din baskısı ile bunu yapmak zorunda kalıyorlar. 2 10 Yanıtla
  • Akif Karahan Akif Karahan:
    Eski Türkiye'yi merak edenler için örnek bundan kat kat kötüsünü düşünün. 7 3 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    laiklik iyidir bademler 3 6 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    on numara 2 6 Yanıtla
  • Mesut Küçük Mesut Küçük:
    Eski Türkiyeyi görmek isteyeler iyi baksın. Demokrasi ve Özgürlük derken Laiklik adı altında Din ve İnanç özgürlüğü yok edilmeye çalışılıyor. Okula mini etekli, şortlu hatta yarı çıplak gidebilirsin ama başörtülü gidemezsin. 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı - Son Dakika
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