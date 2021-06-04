Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. 3 Temmuz 2011'de başlayan şike kumpası davasında cezaevine girip bir yıl hapis yatan Yıldırım, 10 yıl sonra kazanılan davanın mutluluğunu yaşadı.
Kendisi ve davadan zarar gören diğer tüm arkadaşları için şikayet dilekçesini bizzat veren Yıldırım, uzun yıllar sonra kazanılan davanın sonucunu dinlerken duygu dolu ve mutlu anlar yaşadı.
Aziz Yıldırım, başkanlığı devam ettiği dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle birçok kesimden eleştiri almıştı. Yıldırım, "Ne şikesi memleket elden gidiyor, 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklar" sözlerini kullanmıştı.
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