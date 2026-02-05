B5+1 Forumu Bişkek'te Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

B5+1 Forumu Bişkek'te Sona Erdi

05.02.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bişkek'te düzenlenen B5+1 Forumu, ABD ve Orta Asya ülkelerinin iş dünyasını bir araya getirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ABD ve Orta Asya'dan üst düzey yetkilileri bir araya getiren B5+1 Forumu (Orta Asya İş Dünyası-ABD) sona erdi.

Forum, ABD Dışişleri Bakanlığının Orta Asya'da İş Ortamını İyileştirme (IBECA) programının finansmanıyla, Kırgızistan Bakanlar Kurulu ve ABD Ticaret Odası bünyesindeki Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) işbirliğinde düzenlendi.

İki gün süren foruma Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan hükümet delegeleri, uluslararası kurumların yetkilileri, ticaret ve sanayi odaları, iş derneklerinin temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

CIPE Başkanı ve ABD Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Greg Lebedev, forumun kapanışında yaptığı konuşmada, Orta Asya'nın tarih boyunca İpek Yolu üzerinde olduğunu ve ulaşım koridorunu oluşturduğunu belirtti.

Lebedev, Orta Asya'nın beş ülkesinin bundan sonra bir başka yere mal ve ürünleri ulaştıran bir ulaşım koridoru olmaktan çıktığını ve geliştirilmesi gereken varış noktası haline dönüştüğünü vurguladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Benazir Nurlanova ise foruma 211 şirket ve kuruluşu temsil eden yaklaşık 400 kişinin katıldığını söyledi.

Nurlanova, iş dünyası için elverişli koşullar yaratmaya, yeni projeleri desteklemeye ve bölgede faaliyet gösteren şirketler için güvenilir bir ortak olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Asya ve ABD'li iş çevrelerinin katılımıyla düzenlenen B5+1 Forumu'nda ABD'li yatırımcıların Orta Asya'daki ülkelerin ekonomilerini tanıma fırsatını yakaladığını ifade etti.

??????????????- B5+1 Forumu

Eylül 2023'te New York'ta ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderlerinin zirvesinde kurulan B5+1 platformu, bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirmek, iş ortamını iyileştirmek, kamu-özel sektör diyaloğunu güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için özel sektör öncülüğünde çözümler geliştirmek amacıyla ABD ve Orta Asya ülkelerinden önde gelen iş ve hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

B5+1 Forumu'nun ilki Kazakistan'ın Almatı şehrinde Mart 2024'te yapılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Asya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel B5+1 Forumu Bişkek'te Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:08:04. #7.11#
SON DAKİKA: B5+1 Forumu Bişkek'te Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.