B5+1 Forumu Bişkek'te Sona Erdi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ABD ve Orta Asya'dan üst düzey yetkilileri bir araya getiren B5+1 Forumu (Orta Asya İş Dünyası-ABD) sona erdi.

Forum, ABD Dışişleri Bakanlığının Orta Asya'da İş Ortamını İyileştirme (IBECA) programının finansmanıyla, Kırgızistan Bakanlar Kurulu ve ABD Ticaret Odası bünyesindeki Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) işbirliğinde düzenlendi.

İki gün süren foruma Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan hükümet delegeleri, uluslararası kurumların yetkilileri, ticaret ve sanayi odaları, iş derneklerinin temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

CIPE Başkanı ve ABD Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Greg Lebedev, forumun kapanışında yaptığı konuşmada, Orta Asya'nın tarih boyunca İpek Yolu üzerinde olduğunu ve ulaşım koridorunu oluşturduğunu belirtti.

Lebedev, Orta Asya'nın beş ülkesinin bundan sonra bir başka yere mal ve ürünleri ulaştıran bir ulaşım koridoru olmaktan çıktığını ve geliştirilmesi gereken varış noktası haline dönüştüğünü vurguladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Benazir Nurlanova ise foruma 211 şirket ve kuruluşu temsil eden yaklaşık 400 kişinin katıldığını söyledi.

Nurlanova, iş dünyası için elverişli koşullar yaratmaya, yeni projeleri desteklemeye ve bölgede faaliyet gösteren şirketler için güvenilir bir ortak olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Asya ve ABD'li iş çevrelerinin katılımıyla düzenlenen B5+1 Forumu'nda ABD'li yatırımcıların Orta Asya'daki ülkelerin ekonomilerini tanıma fırsatını yakaladığını ifade etti.

Eylül 2023'te New York'ta ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderlerinin zirvesinde kurulan B5+1 platformu, bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirmek, iş ortamını iyileştirmek, kamu-özel sektör diyaloğunu güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için özel sektör öncülüğünde çözümler geliştirmek amacıyla ABD ve Orta Asya ülkelerinden önde gelen iş ve hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

B5+1 Forumu'nun ilki Kazakistan'ın Almatı şehrinde Mart 2024'te yapılmıştı.