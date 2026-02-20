Baba-oğul 6 gün arayla öldü - Son Dakika
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

20.02.2026 14:22
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu, D-100 kara yolunda otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç çocuğun babası TIR şoförü Yavuz Trabzonluoğlu'nun ise 6 gün önce Gürcistan'da seferdeyken fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi; baba ve oğlun peş peşe ölümü aileyi yasa boğdu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 6 gün önce TIR şoförü babasını kaybeden Ahmed Berat Trabzonluoğlu (14), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün Erenler ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeyen çalışan Ahmed Berat Trabzonluoğlu'na, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan Trabzonluoğlu, çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ahmed Berat, kurtarılamadı.

BABASI TIR SEFERİNDE ÖLMÜŞ

Öte yandan çocuğun babası, siroz hastası ve TIR şoförü Yavuz Trabzonluoğlu'nun (50) 6 gün önce Gürcistan'da, seferde olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi. 6 gün arayla hem baba hem de oğlunun ölümü, aileyi yasa boğdu. Ahmed Berat Trabzonluoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Büyükesence Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Büyükesence Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Son Dakika

