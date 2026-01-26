Baba ve Üvey Oğul Kavgası Can Aldı - Son Dakika
Baba ve Üvey Oğul Kavgası Can Aldı
26.01.2026 01:32
Aydın'da baba Nurettin Aslıhan, üvey oğlu ile kavgası sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve üvey oğlunun kavgası sokağa taşarken, kalp krizi geçiren baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Aslıhan (58) ve üvey oğlu S.K. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Üvey oğlu ile sokakta kavga etmeye devam eden baba N.A. bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri N.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve tedavi altına alınan N.A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan üvey evlat S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

