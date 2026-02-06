Babaannesinin Mezarı Başında Geçmişi Yadetmek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Babaannesinin Mezarı Başında Geçmişi Yadetmek

06.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gül Gülaçtı, depremde kaybettiği babaannesinin mezarını ziyaret ederek geçmişi andı.

1) 3 YIL ÖNCESİNE KADAR DİZİNDE YATTIĞI BABAANNESİNİN MEZAR TAŞINA BAŞINI YASLAYIP, GEÇMİŞİ YAD ETTİ

KAHRAMANMARAŞ'ta Gül Gülaçtı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde babaannesi Gülüş Gülaçtı'nın mezarını ziyaret etti. Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizinde yattığı babaannesinin mezarının yanına uzanıp, başını mezar taşına yaslayarak bir süre sessizce kalıp, geçmişi yad etti.

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybedenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda buluştu. Gece saatlerinden itibaren mezarlığa gidenler, 3 yıl önce kaybettikleri sevdiklerinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

'4'Ü 17 GEÇE HALA O KORKU İÇİMİZDE'

Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret eden Mehmet Özal, felaketin üzerinden 3 yıl geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Özal, "Kaynım, eşi, baldızı, kızı deprem gecesi vefat ettiler. Ziyarete geldik, yalnız bırakmadık, yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Dua ediyoruz. Acı bir gündü, Allah'ım bir daha böyle bir gün bize göstermesin. 3 yıl oldu ama hala acısı taze. 4'ü 17 geçe hala o korku içimizde. Kötü bir gündü, acı bir hadiseydi. Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. O soğukta enkazın altında kaldılar. Zor bir gündü" diye konuştu.

BABAANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Gül Gülaçtı da depremde kaybettiği babaannesi Gülüş Gülaçtı'nın mezarını ziyaret etti. Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizlerinde yattığı babaannesinin mezarının yanına yatıp, başını mezar taşına koydu.

Soğuk havada üzerine battaniye alan Gül Gülaçtı, uzun bir süre bu şekilde kalarak geçmişi yad etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Babaannesinin Mezarı Başında Geçmişi Yadetmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:21:05. #7.11#
SON DAKİKA: Babaannesinin Mezarı Başında Geçmişi Yadetmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.