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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi

Geçtiğimiz günlerde Ardıç adını verdiği oğlunu kucağına alan Yargı'nın başrolü Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
15.12.2023 - 09:25,  Güncelleme: 09:49
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında Atina'da evlendi. Geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu yayınladı.

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra hastane önünde açıklama yapan Urgancıoğlu, "Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum" demişti. Oğluna Ardıç ismini koyan yakışıklı oyuncu, 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bebeğiyle ilk karesini yayınlayarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun paylaşımına Filiz Akın, Aslı Enver, İpek Yazıcı, Irmak Ünal, Gonca Vuslateri, Gupse Özay ve Mabel Matiz gibi isimlerden yorum yağdı.

Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
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Kaan Urgancıoğlu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi - Son Dakika
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