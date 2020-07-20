Bafra Belediyesinin pandemi sürecindeki çalışmaları takdir topluyor - Son Dakika

Bafra Belediyesinin pandemi sürecindeki çalışmaları takdir topluyor

Türkiye'de korona virüsün ilk görüldüğü Mart ayı başından itibaren Bafra'da örnek bir çalışma sergileyen Bafra Belediyesi, vatandaşların takdirini topluyor.

Türkiye'de korona virüsün ilk görüldüğü Mart ayı başından itibaren Bafra'da örnek bir çalışma sergileyen Bafra Belediyesi, vatandaşların takdirini topluyor.

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İlçenin ihtiyaçlarına insan ve çevre odaklı, katılımcı ve kalıcı çözümler üreten Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi, pandemi sürecinde de birçok başarılı hizmeti Bafralılara sundu. Türkiye'de ilk korona virüs vakası açıklanmamışken çalışmalarına başlayan ve tedbirler alan Bafra Belediyesi, ilçenin her noktasında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Kılıç'ın ortaya koyduğu çaba ve samimi gayret tüm kesimlerce memnuniyetle karşılandı.


Başkan Kılıç, pandemi sürecinde sahada yer alarak her çalışmada ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Zabıta Müdürlüğüne gelen talep telefonlarına cevap vermekten maske dağıtımına kadar her alanda görevli ekiplerin içinde yer alan Kılıç, ekiplere dikkatli, hassas ve güler yüzlü olunması talimatını verdi. Başkan Kılıç, salgında büyük özveri gösteren sağlık çalışanları, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli ve kolluk kuvvetlerinin de moral motivasyonunun yüksek tutulmasında katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koydu. Sosyal medya hesapları üzerinden de sürekli olarak salgınla ilgili farkındalık paylaşımları gerçekleştirdi. Başkan Kılıç, özellikle çocuklar ve yaşlılara yönelik hassasiyetini pandemi süresince de ortaya koyarak gönülleri fethetti. Alınan önlemler kapsamında uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar, gençler ve yaşlılara moral vermek amacıyla farklı etkinlikler ve uygulamalar hayata geçiren Kılıç'ın çocuklara gönderdiği hediyelerin yanında yazdığı mektup duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.


3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve asırlık gelenek Selesepet Topkandil Şenliklerinin alınan önlemlere dikkat edilerek kutlanması Bafralıların takdirleriyle karşılandı. Yaşlılara yönelik gerçekleştirilen ziyaretler ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında tüm birimler yoğun çaba gösterdi. Başkan Kılıç, aynı titizlikle gençlerin de pandemi süresince yanlarında oldu ve onlara desteğini sürdürdü. Söz konusu süreçte sokak hayvanlarını da kaderine terk etmeyen Bafra Belediyesi, Başkan Kılıç'ın talimatı ile ilçenin çeşitli noktalarında oluşturulan alanlarda su ve mama desteği sağladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilk gününden bugüne kadar her alanda yoğun ve etkili çalışmalar ortaya koyan Bafra Belediyesi, bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyet ve gayretle salgınla mücadelesine devam ediyor. - SAMSUN

Koronavirüs, Türkiye, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:24 Kaynak: İHA

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