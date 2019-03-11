Bağcılar'da Millet Bahçesi Açılacak

Bağcılar
'da yapılması planlanan Millet Bahçesi
, sosyal donatı alanlarıyla halka hizmet verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
, ilçeyi Millet Bahçesi'ne kavuşturacak. İstanbul
Havalimanı ve çevre bağlantı yollarının ortasında bulunan 150 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi'nin içerisinde, bisiklet yolu, tırmanma duvarı, ekolojik etkinlik alanları, su ve doğal yaşam alanları, köprüler, meydan, oyun alanları, sosyal tesisler, millet kıraathanesi, spor alanları ve yürüyüş parkurları yer alacak.
Peyzaj çalışmalarıyla dört mevsim yeşilliği ve renk çeşitliliğini koruması planlanan Millet Bahçesi, vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği merkezi bir konumda olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sadece ilçenin değil bölge halkının da buradan yararlanacağını belirtti.
Nostalji bahçeleriyle başlattıkları serüvenin tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Çağırıcı, "Tamamlandığında Bağcılar, çok güzel bir mekana kavuşmuş olacak. Millet bahçesiyle Bağcılar'ın cazibesi daha da artacak. Bağcılar bu güzel sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak." ifadesini kullandı.