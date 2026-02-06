Bahadın'da Menopoz Okulu Eğitimi - Son Dakika
Bahadın'da Menopoz Okulu Eğitimi

06.02.2026 16:53
Yozgat'ta menopoz eğitimi verildi, sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Menopoz Okulu Eğitimleri gerçekleştirildi.

Bahadın Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, erken tanının önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama programlarının kadın sağlığındaki yerini anlattı.

Türkön, halktan gelen talepler doğrultusunda, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilerleyen dönemlerde eğitim programlarına diyetisyen ve psikolog desteği eklenmesinin planlandığı belirtti.

Uzm. Dr. Rukiye Koçak ve ebe Keziban Bozdemir de katılımcılara başta menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal değişiklikler, sağlıklı yaşam önerileri, kanserden korunma yolları hakkında bilgi aktardı.

Program sonunda katılımcılara belge verildi.???????

Kaynak: AA

Bahadın'da Menopoz Okulu Eğitimi

16:40
