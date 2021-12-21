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Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika

Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı

21.12.2021 09:59

? Bahçelievler Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışına ilişkin uyarıları ardından ilçede kış hazırlık çalışmalarına başladı.

? Bahçelievler Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışına ilişkin uyarıları ardından ilçede kış hazırlık çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, karın Marmara Bölgesi ve İstanbul'u etkisi altına alacağına yönelik açıklamalarının ardından Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilçede kışa hazırlık çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında işletmelerin önünde kullanılmak üzere tuz çuvalları dağıtılacak, sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmaları yoğunlaştırılacak ve sokak hayvanları için hazırlanan kulübe sayısı arttırılarak mama desteği de sağlanacak. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

KURUM VE DÜKKANLARIN ÖNÜ TUZLANACAK

Bahçelievler Belediyesi olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Bahadır, 'Olası su birikintilerini önlemek için cadde ve sokak başlarındaki su mazgalları sürekli temizliyoruz. Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her kış olduğu gibi esnaf komşularımıza olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için hazırladığımız tuz çuvallarını dağıtacağız. 10'ar kiloluk çuvallar şeklindeki tuzları, ilçemizin yoğun caddelerindeki esnaflarımıza dağıtacağız. Esnafımıza, özellikle kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine tuz atmaması konusunda buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Marmara'yı kuşatan soğuk hava dalgası ve kar yağması durumunda özellikle eğitim, sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Belediyemizin fen işleri, temizlik ve veterinerlik birimlerine bağlı yaklaşık 500 personel ve 60'a yakın iş makinası ve araçla komşularımızın kış mevsiminden olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışacağız' diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

Soğuk hava şartlarında sadece insanların değil sokak hayvanlarının da önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çeken Bahadır, 'Beklenen kar yağışı ile alakalı gelen bilgiler doğrultusunda bizler de ekiplerimizi oluşturarak her konuda hazırlığımızı çalışmalarımızı önceden planladığımız için, herhangi bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Yine de bir olumsuzluk yaşanırsa vatandaşlarımız Bahçelievler Belediyemizin 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizi ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilirler. Sokak Hayvanları da unutmadık. Soğuk hava şartları hayvanları etkiliyor. Bizler hayvanlarımızı da düşündük. Onlar için de kulübeler hazırladığımız kulübelerimizin sayısını arttırdık. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çekeceklerini düşündük ve bununla beraber mama desteğini de arttırdık. Her şartta kara hazırız' dedi.

Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Son olarak belirtmek isterim ki, Bildiğiniz gibi özellikle son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle ülkemizde ve dünyada kuraklık had safhaya ulaştı ve tehlike sinyalleri veriyor. Dolayısıyla beklenen kar yağışının barajlarımızı doldurmasını diliyorum. Vatandaşlarımızdan da su tüketirken tasarruflu olmaya özen göstermelerini özellikle rica ediyorum. Soğuk hava ve kış şartlarının Bahçelievlerli komşularımı, vatandaşlarımızı ve tüm canlıları olumsuz şekilde etkilememesini diliyorum.'

Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı
Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı
Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı
Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Bahçelievler, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de kışa hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika


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