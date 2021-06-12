Pazarcı esnafı, pazar yerlerinin taşınmasını protesto etti - Son Dakika

Pazarcı esnafı, Bahçelievler Kıbrıs Caddesi üzerinde kurulan pazar yerinin Bahçelievler Belediyesi Meclis kararıyla başka bir alana taşınmasını protesto etti.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'na üye bir grup pazarcı esnafı, Kıbrıs Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde döviz ve afişler taşıyarak slogan atan pazarcılar, daha önceden tezgah açtıkları alanda yürüdü. Yürüyüşe mahalle sakinleri de alkışlarla destek verdi.

Kıbrıs Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, caddeye çıkan ara sokaklarda bekledi.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, sorunun çözümü için Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) görüştüklerini söyledi.

Şengün, bir yıldır pazar açamayan esnafın mağdur olduğunu belirterek, Bahçelievler Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yeni pazar yerinin ulaşım açısından sorunlu olduğunu, esnafın ve halkın bu alana gitmek istemediğini kaydetti.

İBB ve Bahçelievler Belediyesi işbirliğiyle, yakındaki bir arazide hem pazar alanı hem de otopark hizmeti verecek şekilde bina yapıldığını belirterek, "Şu sokakta kurulan pazar yerimiz kaldırıldı ve şurada bir pazar yeri ve otopark binası yapıldı. Bizim talebimiz belediyemizden biz sokağı işgal etmeden vatandaşlara hizmet verebilmek için pazar yerini talep ediyoruz." dedi.

Yeni yapılan kapalı otoparkın İBB iştiraki İSPARK tarafından işletildiğini dile getiren Şengün, şöyle devam etti:

"Buranın kontrolü İBB Başkanlığı'ndadır. Buradan Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum. Pazarımızı bize teslim edin, pazarımızı bize verin. Pazarımızı açmak istiyoruz. Pazarımız bize verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İsteğimiz kapalı ve yapılmış bir pazar yeri. Cumartesi günleri pazar kurulması, diğer günlerde otopark yapılması kaydıyla Bahçelievler halkının hizmetine verilebilir. Biz de satışlarımızı yaparak vatandaşa hizmet görevimizi sürdürürüz. Talebimiz karşılanana kadar da mücadelemiz devam edecektir."