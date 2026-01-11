Bahçelievler\'de Yolda Çökme, Araç Saplandı

Bahçelievler'de kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelen yolda oluşan çukura bir aracın tekerlekleri saplandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, kuvvetli yağışın ardından yolda çökme yaşandı.
Bir aracın tekerlekleri çökme nedeniyle oluşan çukura saplandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak aracı kaldırmak için çalışma yaptı.
