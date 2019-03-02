Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı'da

Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı'da

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına iniş yapan Bakan Akar ve beraberindeki komutanları Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. İlk ziyaretini Ağrı Valiliğine gerçekleştiren Bakan Akar ve komutanlar, Vali Elban'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti. Akar, çocukların üşümemesi için hemen bina içine alınmasını istedi. Bakan Hulusi Akar'a Ağrı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor. Bakan Akar ve beraberindeki komutanların askeri noktalarda inceleme yapmaları bekleniyor.

(Recep Çirik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Son Dakika! Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]