Bakan Bayraktar'dan Bayrak Saldırısına Sert Yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı en sert biçimde lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı en sert biçimde lanetliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız bu coğrafyadaki tüm mazlumların sığınağı, hepimizin ortak sembolüdür. Devletimiz, bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın bedelini muhakkak ödetecektir."