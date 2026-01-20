Bakan Bolat, KKTC'de şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in anıtını ziyaret etti - Son Dakika
Bakan Bolat, KKTC'de şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in anıtını ziyaret etti

20.01.2026 14:57
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lefkoşa temasları kapsamında şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in anıtını ziyaret etti.

Bakan Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Bakan Bolat, Lefkoşa temasları kapsamında Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in anıtını ziyaret etti. Bolat, ziyerete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ta, Türk milletinin onuru, bağımsızlığı ve istiklali uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Cengiz Topel'in anıtını ziyaret ederek; dualarımızı ettik, Fatiha'larımızı tüm şehitlerimizin mukaddes ruhlarına gönderdik. Bu topraklarda bugün barıştan, güvenlikten ve kardeşlikten söz edebiliyorsak; bunu, vatanı uğruna hiçbir bedelden kaçınmayan şehitlerimize borçluyuz. Cengiz Topel'in şahsında, Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
