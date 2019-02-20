Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan Taziye Ziyareti

Bakan Çavuşoğlu'dan Taziye Ziyareti

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu'dan taziye ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bodrum programının ardından hafta içinde Milas'ta yaşanan maden göçüğünde vefat eden Şükrü Otlak'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'dan taziye ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bodrum programının ardından hafta içinde Milas'ta yaşanan maden göçüğünde vefat eden Şükrü Otlak'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bodrum'a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde maden ocağındaki iş kazasında yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın Kırcağız Mahallesindeki evini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde merhum için yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu Aydın'a hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Milas, Bodrum, Politika
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